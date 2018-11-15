مصر أجبرت إسرائيل على وقف اطلاق النار

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العميد خالد عكاشة
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كشف العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، عن اسباب موافقة تل ابيب على وقف اطلاق النار ، مشيرا الى ان مصر لها دور كبير في هذا الامر.

وقال عكاشة لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": " ان مصر هددت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من ملف الوساطة بين فلسطين وإسرائيل إذا لم تقم تل أبيب بوقف إطلاق النار، وهذا الأمر إن حدث فلن تتحمل عواقبه إسرائيل".

وأضاف :" مصر اجبرت نتنياهو على إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


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