  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

محمد صلاح

3 لاعبين مرشحين لمركز "صلاح" أمام تونس

الفنية العسكرية

شاهد.. الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين

الخطيب

3 اجتماعات مصيرية لـ"الخطيب" لتصحيح مسار "الأهلى"

نافعة

تعليق مثير للجدل من نافعة بشأن «حمو بيكا»

تريكة

مفاجأة عن شركاء أبو تريكة في محله الجديد بقطر

مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقي: "صارحوا الشعب"

العميد علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة للمتضررين من الأمطار

درع العرب

قوات الدول العربية تنفذ عملية لإقتحام بؤرة إرهابية مسلحة

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

الانتهاء من بناء أول مستشفى تحمل اسم «25 يناير»

آخر الأخبار

25 ناير
25 ناير

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

#

مزايدة للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر نهاية العام الحالي

#

ظاهرة العنف في المجتمع المصري

#

«عاشور»: صرف زيادة معاش المحامين بداية من 2019

مستشفى

مصر

25 يناير

الجارحي

ذكرت الصفحة الرسمية لمستشفي 25 يناير أن الأعمال الإنشائية قد انتهت تمامًا بعد بناء 7 أدوار كاملة.

وأضافت بحسابها علي "تويتر": "انتهينا من بناء مستشفى مكون من 7 أدوار بتشطيب على أعلى مستوى وبإشراف واحد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية بمساحة 2400 متر وسعة 45 سريرا".

وتابعت: "لسه بنشتغل علشان نقدر نفتتح المرحلة الأولى من المستشفى في أقرب وقت".

وكانت قد بدأت فكرة مستشفي 25 يناير والمتواجدة بحي المهندسين، عندما قرر الشاب الصحفي محمد الجرحي البحث عن سبل لعلاج الفقراء بعدما توفي نجله أمام عينيه والذي كان عمرة عامين بعد معاناة من البحث عن مكان له في المستشفيات بسبب إصابته بضمور في المخ.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 تفسيرات لرؤية الذئب الأسود
» تناول 4 فناجين قهوة يوميًا يقي من السكر
» خناقة على الهواء بين محامي شيرين والشركة المنتجة
» نقل نائبة مستشار ترامب بعد خلاف مع ميلانيا
» وفاة لاعب فى صاعقة رعدية خلال تدريبات فريقه
» الذهب يرتفع 4.5 جنيه ليسجل هذا الرقم
» مؤتمر صحفي لـ"أجيري" للحديث عن مباراة تونس
» نتنياهو يدعو لانتخابات مبكرة للكنيست
» أول تعليق لجهاز المنتخب على اعتزال وليد سليمان
» ماكرون يسخر من ترامب: عايز يلعب وأنا سايبه
» شاهد ابنة أحمد حلمي ومنى ذكي بعد أن أصبحت في الـ"15 .. هل تشبهما؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي