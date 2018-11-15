الانتهاء من بناء أول مستشفى تحمل اسم «25 يناير»

15 نوفمبر 2018 - 10:16 ص

ذكرت الصفحة الرسمية لمستشفي 25 يناير أن الأعمال الإنشائية قد انتهت تمامًا بعد بناء 7 أدوار كاملة.

وأضافت بحسابها علي "تويتر": "انتهينا من بناء مستشفى مكون من 7 أدوار بتشطيب على أعلى مستوى وبإشراف واحد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية بمساحة 2400 متر وسعة 45 سريرا".

وتابعت: "لسه بنشتغل علشان نقدر نفتتح المرحلة الأولى من المستشفى في أقرب وقت".

وكانت قد بدأت فكرة مستشفي 25 يناير والمتواجدة بحي المهندسين، عندما قرر الشاب الصحفي محمد الجرحي البحث عن سبل لعلاج الفقراء بعدما توفي نجله أمام عينيه والذي كان عمرة عامين بعد معاناة من البحث عن مكان له في المستشفيات بسبب إصابته بضمور في المخ.