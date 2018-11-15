شاهد.. الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين

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شاركت الكلية الفنية العسكرية فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار بوفد يضم مدير الكلية وعددا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تلبية للدعوة المقدمة من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، حيث نظم المعرض فى المدة من 8-9 / 11 / 2018 بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لجهود تطوير البحث العلمى والإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وقد شاركت الكلية الفنية العسكرية بجناح متميز ضم بعض الأنشطة البحثية والإبتكارات العلمية المتميزة لطلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وقد أعلنت أمانة المؤتمر فى ختام فعاليات المعرض عن فوز مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءة الإختراع (TICO) بالكلية الفنية بالمركز الأول والجائزة الذهبية على مستوى الجامعات المصرية مناصفة مع جامعة الأزهر الشريف ، وأيضاً الحصول على المركز الأول والجائزة الذهبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات عن تطوير نظام إنشاء وإدارة إمتحانات إلكترونية بنظام الإختيارات المتعددة بالإضافة إلى المركز الثانى والميدالية الفضية فى مجال صناعة السيارات الخفيفة عن مشروع عربة مسابقات دولية.

وقد حظى جناح القوات المسلحة فى المعرض ممثلاً فى الكلية الفنية العسكرية بإقبال شديد من قبل الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية والوفود العربية والأجنبية والقطاع الصناعى وطلبة الجامعات ومدارس المتفوقين والمراكز الإستكشافية والباحثين والمبتكرين على مدار يومى المعرض وسط إشادة واسعة بالإبتكارت المقدمة والتى تعكس مواكبة الكلية للتطور التكنولوجى فى كافة المجالات البحثية والعلمية ويساهم فى خدمة المجتمع المدنى والعسكرى على حد سواء.
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