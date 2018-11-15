الخشت يفتتح أعمال تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى

15 نوفمبر 2018 - 10:24 ص

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الشكر والتقدير للقائمين على العمل داخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى، لافتًا إلى أن الاهتمام بالمستشفيات الجامعية على أجندة أولويات وزارة التعليم العالى.

وأضاف خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" عن حضوره افتتاح أعمال تطوير داخل المستشفى: "نفذنا بعض التطوير ورفع مستوى الخدمة، ولايزال أمامنا الكثير، حتى نصل المستوى الذي يمكن أن يرضينا وتحياتي لفريق العمل والعاملين بقيادة د احمد طه، على الجهود الكبيرة. وننتظر مواصلة أقصى الجهد للوصول إلى هدفنا وأهم شيء هو خدمة المرضى وحسن معاملتهم، ورفع مستوى الخدمة، وكلي ثقة أنهم قادرون على هذا".

وتابع الخشت مستعرضًا أعمال التطوير: "تم تجديد بعض غرف العمليات وتجديد بعض الرعايات ورفع كفاءة الطوارئ وإدخال نظام الإقامة النهارية ووحدة طب الفم والأسنان، وحدة فحوصات القلب والأوعية الدموية ووحدة تجهيز العلاج الكيماوي للأورام، وكذلك دور كامل للسياحة العلاجية بتجهيز فندقي عالي المستوي ومركز علاج السكر ومضاعفاته ووحدة علاج الآلام و رفع كفاءة بعض الأدوار ورفع مستوى النظافة والتعقيم.