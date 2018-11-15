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مصيلحى: "فى ناس بتضرب بطاقات تموين"

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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يقبل أن تهدر أموال الضرائب وعرق المواطنين في وجوده أو بعده.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم أنه تم اكتشاف رقم قومى مسجل على 7 بطاقات تموين، وتابع متسائلًا: "وهل من المنطق أن يظل  صاحب هذا  الرقم القومي يصرف أكثر من مرة؟".

وأضاف: "هناك ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين ولو افترضنا فيه بعض المشاكل في عدد من البطاقات، فهذا لا يعنى غير أننا نعمل من أجل المستحقين".

واختتم حديثة قائلًا: "فيه ناس بتضرب بطاقات بس والله سوف يتم ضبطهم".

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