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نقل نائبة مستشار ترامب بعد خلاف مع ميلانيا

عرب وعالم

ميلانيا ترامب ومستشارة ترامب
ميلانيا ترامب ومستشارة ترامب

وكالات- الدويني فولي

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ترامب

نقل

الأمن القومي

ميلانيا ترامب

مستشارة

تركت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ميرا ريكاردل منصبها، بعد خلاف كبير مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ميرا ريكاردل "سوف تغادر البيت الأبيض لتنتقل إلى دور جديد داخل الإدارة الأمريكية". ولم توضح المتحدثة تفاصيل عن هذا الدور.

وفي وقت سابق، قالت سيدة الولايات المتحدة الأولى إن ميرا "لم تعد تستحق شرف الخدمة في هذا البيت الأبيض".

وأفادت تقارير بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا أثناء جولة ميلانيا في أفريقيا في أكتوبر الماضي.

ويأتي رحيل ريكاردل عن منصبها وسط تقارير عن عزم الرئيس دونالد ترامب إجراء تغيير في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل مساعدوه ومستشاروه.

وربما يستعد ترامب لإقالة رئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض جون كيلي، أو وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، بحسب التقارير.

جاء الإعلان عن انتقال نائبة مستشار الأمن القومي من موقعها في بيان ألقته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، يوم الأربعاء.

وأضافت المتحدثة أن ميرا ريكاردل "ستواصل دعم الرئيس".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير في وسائل إعلام أمريكية بأن خلافا نشب بين ميلانيا وميرا حول ترتيبات الجلوس على الطائرة أثناء رحلة أفريقيا.

وخلال الرحلة، صرحت السيدة الأولى لشبكة "ايه بي سي" في مقابلة نادرة بأن هناك أشخاصا في البيت الأبيض لا تثق بهم.

وقالت إنها تقدم للرئيس "النصيحة والآراء الصادقة وبعد ذلك يفعل ما يشاء".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء أن فريق السيدة الأولى يعتقد أن مستشارة الأمن كانت وراء بعض "القصص السلبية" عن ميلانيا وموظفيها.

كما أوردت الصحيفة أنها اشتبكت مرارا مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، حول "قرارات التوظيف واختلافات في السياسات".واختار جون بولتون تعيين ريكاردل، التي كانت تعمل في وزارة التجارة، ولديها عقود من الخبرة في العمل في أروقة الحكومة الأمريكية.

وعملت ريكاردل من قبل في وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وكذلك في فريق عمل السناتور الجمهوري بوب دول، عندما شغل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

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