«ميدو» يكشف مفاجآت عن اتحاد الكرة

15 نوفمبر 2018 - 10:31 ص

كشف أحمد حسام «ميدو» المحلل الرياضي، عن مفاجآت حدثت في الكرة المصرية، منذ عشرة سنوات، تسببت في انهيار منظومة الكرة من الأساس .

وقال «ميدو»، في حوار له مع جريدة الوطن: "حدث فساد كبير من 10 سنوات وندفع ثمنه حتى الآن، فبعض الفاسدين في اتحاد الكرة القديم عملوا على زيادة عدد الناخبين في انتخابات اتحاد الكرة بهدف خدمة مصالحهم الشخصية، وحتى يسيطروا عليهم ويمنحوهم أفضلية في الانتخابات.. وذلك بحسب كلامه.

وعن دور هاني أبو ريدة في ذلك قال «ميدو»: "بالعكس أبو ريدة مظلوم، فتعديل هذه النقطة صعب للغاية وتحدثت معه فى ذلك".

وأكد «ميدو»: "يجب عمل نظام، أولاً أندية الدرجة الأولى، والثانية فقط هم من لهم حق التصويت في الانتخابات، مع عمل وزن للصوت، وفى كل العالم يحدث ذلك".