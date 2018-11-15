"شوبير" يكشف الستار عن صفقات الأهلى الشتوية

15 نوفمبر 2018 - 10:33 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات التى يرغب النادي الأهلى فى حسمها يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق، بعدما تعرض لخسارة فادحة فى نهائى دوري الأبطال.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير"، أن الأهلي يفاوض أكثر من لاعب سوبر على رأسهم اللاعب حسين الشحات لاعب العين الإماراتي بالإضافة إلى ضم المدافع السوري أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني لتدعيم خط الدفاع".

وواصل: "وادي دجلة سيوافق على انضمام محمد محمود للأهلي بالرغم من صعوبة موقفه في جدول الدوري إذا كان المقابل المالي يرضي طموحات الفريق الدجلاوي برئاسة ماجد سامي".