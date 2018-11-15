استخراج مسامير ومجوهرات وزنها 1.5 كجم من معدة امرأة

15 نوفمبر 2018 - 10:34 ص

نجح مجموعة أطباء هنود في إجراء عملية جراحية ظلت 3 ساعات، لاستخراج مسامير ومجوهرات وزنها 1.5 كجم، من معدة امرأة هندية، وهذا الأمر أصابهم بالحيرة والدهشة.

وكشفت مجموعة صور للأشعة السينية وجود دبابيس الشعر وحلقات النحاس وأجزاء معدنية، داخل بطن المريضة، التي عرفت عن نفسها باسم "سانجيتا".

ووفقًا لتقارير محلية إن "سانجيتا "نقلت إلى المستشفى الشهر الماضي بعد أن شكت من آلام في البطن، وحذر فريق الطبي في مستشفى أحمد آباد المدني، من أن أحد الدبابيس كان بارزًا بشكل خطير من رئتها.

وأعتقد الأطباء المهرة أن المريضة، البالغة من العمر 40 عاما، تعاني من حالة نفسية نادرة تسمى " acuphagi ". ونُقلت "سانجيتا" إلى المستشفى الشهر الماضي بعد أن شكت من آلام في البطن، وفقًا لتقارير محلية.

وقال الدكتور الجراح، نيتين بارمار، الذي أجرى العملية: "أصبحت معدة المرأة صلبة. وكشفت الأشعة السينية عن كتلة كبيرة في معدتها، بينما برزت بعض الدبابيس من رئتها، كما تسبب أحدها في ثقب جدار المعدة، ما دفعنا إلى إجراء العملية على الفور".

وتابع: "يعد acuphagia اضطرابًا نادرًا حيث يبتلع الناس أشياء حادة (معدنية) وغيرها من المواد غير القابلة للهضم".

وتشير التقارير المحلية إلى أن السلطات تحاول العثور على أقاربها، ولكن دون جدوى.