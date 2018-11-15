» 4 تفسيرات لرؤية الذئب الأسود

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت ذئبًا أسود متوحشًا وتغلبت عليه وقيدته من يديه وقدميه. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الذئب يدل على عدو ظلوم كذاب ولص غشوم من الرجال أو غادر من الأصحاب مكار مخادع، والذئب يدل على المكر، وإن كان بينك وبين آخرين عداوة فاحذر منه لأن الذئاب أعداء يريدون أن يمكروا بك، والذئب الأسود عدو شديد فى عداوته والأصفر ربما كان مريضًا.

واحذر أيضًا أن تتهم أحدًا وهو برىء من التهمة لأنه أحيانًا رؤيا الذئب تدل على الاتهام الكاذب، فمن رأى ذئباً فقد يتهم رجلاً وهو بريء من التهمة لقصة سيدنا يوسف عليه السلام، والذئب أيضًا خوف وفوات أمر، وإن كنت موظفًا فالذئب قد يدل على سماع كلام حسن من رئيس عملك أو إصابة خير، واصطياد الذئب نيل سرور، والذئب سلطان ظالم أو لص ضعيف أو رجل كاذب، وتدل رؤية الذئب على الكذب والحيلة والعداوة للأهل والمكر بهم.

وتقيد الذئب قد يدل على التمكن من عدو و قهرك له. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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