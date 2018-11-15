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الإحصاء: ارتفاع نسبة البطالة فى الربع الثانى لـ2018 بنسبة 9.9%

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التعبئو والاحصاء

وكالات - حنان حمدتو

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقرير عن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالى، وضم من الفترة من يوليو – سبتمبر2018  سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة والربع الثانى والذى بلغ المعدل خلاله 9.9%.

وجاء الارتفاع فى معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع السابق له بنسبة 0.1%، فيما تراجع المعدل مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى “الربع الثالث من عام 2017″ بنسبة 1.9%.

وبحسب نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث لعام 2018، التى أعلنها جهاز الإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018، شهد هذا الربع ارتفاعاً في قوة العمل وأعداد المشتغلين، حيث بلغ عدد قوة العمل والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين 29.215 مليون فرد منهم (23.447 ذكور ، 5.768 إناث)، وزادت  أعداد قوة العمل بمقدار 179 ألف فرد بنسبة 0.6% عن الربع الثانى من عام 2018، وذلك بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل، فيما انخفضت بمقدار 257 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم (1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالى قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018، وبانخفاض قدره 593 ألف متعطل بنسبة 16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.


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