ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 59 قتيلًا

15 نوفمبر 2018 - 11:06 ص

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن عدد ضحايا الحرائق المشتعلة فيها منذ عدة أيام بلغ 59 قتيلاً و130 مفقودًا على الأقل.

وقال شريف مقاطعة بوت، كوري هوني، إن عدد القتلى بلغ 56 شخصًا في شمال الولاية، حيث يستمر اشتعال النار في أحد المخيمات. وأضاف الشريف في مؤتمر صحفي أن ما يقرب من 130 شخصًا لم يتم تحديد موقعهم ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي جنوب الولاية، على مقربة من مدينة ماليبو، بلغ عدد القتلى ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقد تجاوز إجمالي المساحة التي اجتاحتها النيران حتى الآن 55 ألف هكتار. وتمكن رجال الإطفاء من الاستفادة من الرياح الضعيفة وحفر الخنادق لتقييد حركة الحريق، لكن الكثير من الحرائق ما زالت مشتعلة في مناطق يتعذر الوصول إليها.

ووفقاً لمدير مقاطعة بوت، فإن 287 رجل إنقاذ وصلوا يوم الأربعاء إلى الولاية للمساعدة في البحث عن الجثث. ويشارك 461 شخصًا و 22 كلبًا مدربًا بشكل خاص في عملية البحث عن المفقودين. وتم إرسال نظام حديث لتحديد هوية الحمض النووي إلى الولاية لتسريع تحديد هوية القتلى.

وقال الشريف، كوري هوني، في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 130 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة حرائق شمال كاليفورنيا، بينما تم التمكن من تحديد موقع تواجد 200 شخص آخر.

وصرح الشريف للصحافة “لقد تمكنا من اكتشاف أو تحديد موقع أكثر من 200 شخص كانوا مدرجين في قائمة الأشخاص المفقودين. وهذا رقم إيجابي للغاية. لدينا اليوم 130 شخصا على قائمة الأشخاص المفقودين”.