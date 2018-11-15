  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

محمد صلاح

3 لاعبين مرشحين لمركز "صلاح" أمام تونس

الفنية العسكرية

شاهد.. الكلية الفنية العسكرية تحصد جائزتين

الخطيب

3 اجتماعات مصيرية لـ"الخطيب" لتصحيح مسار "الأهلى"

نافعة

تعليق مثير للجدل من نافعة بشأن «حمو بيكا»

تريكة

مفاجأة عن شركاء أبو تريكة في محله الجديد بقطر

مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقي: "صارحوا الشعب"

العميد علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة للمتضررين من الأمطار

درع العرب

قوات الدول العربية تنفذ عملية لإقتحام بؤرة إرهابية مسلحة

بالأدلة.. مفاجأة عن الدولار وأذون الخزانة

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 59 قتيلًا

عرب وعالم

حرائق أمريكا
حرائق أمريكا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن الطوارئ بكاليفورنيا بعد ارتفاع قتلى الحرائق لـ50

#

ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا

#

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

#

مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن عدد ضحايا الحرائق المشتعلة فيها منذ عدة أيام بلغ 59 قتيلاً و130 مفقودًا على الأقل.

وقال شريف مقاطعة بوت، كوري هوني، إن عدد القتلى بلغ 56 شخصًا في شمال الولاية، حيث يستمر اشتعال النار في أحد المخيمات. وأضاف الشريف في مؤتمر صحفي أن ما يقرب من 130 شخصًا لم يتم تحديد موقعهم ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي جنوب الولاية، على مقربة من مدينة ماليبو، بلغ عدد القتلى ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقد تجاوز إجمالي المساحة التي اجتاحتها النيران حتى الآن 55 ألف هكتار. وتمكن رجال الإطفاء من الاستفادة من الرياح الضعيفة وحفر الخنادق لتقييد حركة الحريق، لكن الكثير من الحرائق ما زالت مشتعلة في مناطق يتعذر الوصول إليها.

ووفقاً لمدير مقاطعة بوت، فإن 287 رجل إنقاذ وصلوا يوم الأربعاء إلى الولاية للمساعدة في البحث عن الجثث. ويشارك 461 شخصًا و 22 كلبًا مدربًا بشكل خاص في عملية البحث عن المفقودين. وتم إرسال نظام حديث لتحديد هوية الحمض النووي إلى الولاية لتسريع تحديد هوية القتلى.

وقال الشريف، كوري هوني، في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 130 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين نتيجة حرائق شمال كاليفورنيا، بينما تم التمكن من تحديد موقع تواجد 200 شخص آخر.

وصرح الشريف للصحافة “لقد تمكنا من اكتشاف أو تحديد موقع أكثر من 200 شخص كانوا مدرجين في قائمة الأشخاص المفقودين. وهذا رقم إيجابي للغاية. لدينا اليوم 130 شخصا على قائمة الأشخاص المفقودين”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 تفسيرات لرؤية الذئب الأسود
» تناول 4 فناجين قهوة يوميًا يقي من السكر
» خناقة على الهواء بين محامي شيرين والشركة المنتجة
» نقل نائبة مستشار ترامب بعد خلاف مع ميلانيا
» وفاة لاعب فى صاعقة رعدية خلال تدريبات فريقه
» الذهب يرتفع 4.5 جنيه ليسجل هذا الرقم
» مؤتمر صحفي لـ"أجيري" للحديث عن مباراة تونس
» نتنياهو يدعو لانتخابات مبكرة للكنيست
» أول تعليق لجهاز المنتخب على اعتزال وليد سليمان
» ماكرون يسخر من ترامب: عايز يلعب وأنا سايبه
» شاهد ابنة أحمد حلمي ومنى ذكي بعد أن أصبحت في الـ"15 .. هل تشبهما؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي