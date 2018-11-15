أنباء عن وقف التحالف العربي عملياته في الحديدة

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أفادت وكالة رويترز، يوم الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر، بأن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية.

وقال مصدر عسكري مؤيد للتحالف إن التحالف أصدر تعليمات لقواته على الأرض بوقف القتال داخل الحديدة، في حين تحدثت تقارير أمس عن قرار مماثل اتخذته الحكومة اليمنية الشرعية أيضا.

وذكرت رويترز أنها لم تحصل على تعليق رسمي من التحالف العربي على هذا الموضوع.

ويأتي ذلك وسط دعوات حلفاء غربيين لوقف إطلاق النار في اليمن قبل استئناف جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.


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