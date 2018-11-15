» سر جديد يُكشف لأول مرة فى قضية خاشقجى

15 نوفمبر 2018 - 01:13 م

كشف وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان عن سر جديد في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لافتًا إلى أن هناك واحدًا قام بتعطيل كاميرات المراقبة خلال ارتكاب الواقعة.

وأضاف وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، أن 4 أشخاص قدموا الدعم اللوجستى للجريمة، مبينا أن المستشار السابق ممنوع من السفر وهو قيد التحقيق.

واختفى "خاشقجي" في 2 أكتوبر الماضي عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول ما أثار موجة من الغضب ضد هذا الواقعة إلى أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن مقتله داخل السفارة بعد مشاجرة بينه وبين أخرين.