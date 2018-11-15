تعليق الرحلات الجوية بين مصر والكويت تعرف على السبب

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علي المصيلحى

وزير التموين

قررت السلطات المصرية تعليق الرحلات بين مصر والكويت بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار الكويت الدولي لحين تحسنها مجددًا.

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي إخطارًا من سلطات مطار الكويت الدولي، بتعليق الرحلات القادمة من القاهرة إلى الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية حيث تم وقف 5 رحلات جوية، ما بين رحلات مصر للطيران وطيران الجزيرة والخطوط الكويتية.

كانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتي، أعلنت تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازيًا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبى، نظرًا إلى تقلبات الأحوال الجوية، وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.


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