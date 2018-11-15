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صحيفة سويسرية:

"حرب الغاز" تشعل الشرق الأوسط

الحياة السياسية

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صورة الخبر

علا خطاب

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الشرق الأوسط

حرب الغاز

نويه تسورشر تسايتونج

كشفت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" السويسرية، الستار عن "حرب الغاز" المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن جنوب قبرص هو مكمن الصراع.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن البحث عن مخزون الغاز الموجود قبالة سواحل قبرص ليس أقل اشتعالاً من احتمالية وجود آبار غاز في قاع البحر نفسه، وقد تم استدعاء أجهزة استكشاف لهذه المنطقة من قبل رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي أطلق سفينة حربية محلية، قبل أيام قليلة، إنه لن يقبل أبدًا باستخراج الموارد المعدنية في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا لم يؤخذ في الاعتبار مصالح بلاده وشمال قبرص، وهي جزء من الجزيرة المقسمة التي يسكنها الأتراك، مشددًا على أن أي شخص لا يفهم هذا سيدفع قريبا ثمنا باهظا لذلك.

وذكر التقرير أن سفينة "ستينا آيسماكس"، المستأجرة من قبل مجموعة السلع الأمريكية "إكسون موبيل"، وصلت إلى حقل حفر 10 ("بلوك 10") ، على بعد 150 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب الساحل القبرصي ، وستبدأ العمل هذا الأسبوع.

وتعد  "إكسون موبيل" هي واحدة من الشركات التي حصلت على ترخيص حفر للتنقيب في المياه قبالة الجزيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، فإن تركيا لا تعترف بالحكومة القبرصية اليونانية في نيقوسيا، وبالتالي تنكر عليها الحق في منح هذه التراخيص، ولاسيما من دون اعتبار لمصالح حكومة شمال قبرص غير المعترف بها دوليا.

وتنتمي المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة المتوسطية إلى حزام يقع بين لبنان وإسرائيل ومصر وقبرص، حيث يشتبه في وجود احتياطيات غنية من الغاز الطبيعي تبلغ عدة تريليونات متر مكعب.

كما تم العثور على بعض الحقول الخصبة وتطويرها، مثل حقل "ليفاثان"، قبالة الساحل الإسرائيلي إلى يحتوى على 620 مليار متر مكعب وحقل "ظهر" في المياه المصرية (850 مليار متر مكعب).

مثل هذه الحقول، لديها القدرة على تحويل الدول المعنية إلى مراكز لتصدير الطاقة بحسب قول الصحيفة.

في المقابل، يعتبر بعض خبراء الطاقة أن الوضع الجيوسياسي المحيط بترسبات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر المناطق تعقيدا في مناطق التعدين الرئيسية في العالم.

وأرجع الخبراء آرائهم إلي أن الصراع العربي الإسرائيلي يلعب دورًا حاسمًا في هذه التوترات، وعلى الرغم من النزاعات مثل تلك بين لبنان وإسرائيل على مدار الحدود البحرية،يمكن لمصالح مماثلة في تصدير الغاز تحسين التعاون الاقتصادي، على سبيل المثال بين إسرائيل ومصر، لكن  مثل هذا التطور لم يحدث في الصراع بين قبرص وتركيا واليونان.

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