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التموين: 250 طن سكر وأرز لهذه الفئة

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

محمد الخرو

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير علي المصيلحي إمداد وزارة الأوقاف بـ150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، أن توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر، ويأتى فى إطار دور الدولة لدعم هذه الفئات غير القادرة.


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