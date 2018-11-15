استمرار سقوط الأمطار وتكاثر السحب غدًا

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 16 نوفمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، ، طقس لطيف شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 16 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 18 23

بلطيم 16 23

مطروح 15 22

السلوم 14 21

سيوة 14 22

بورسعيد 17 23

دمياط 17 23

الزقازيق 16 24

الإسماعيلية 14 24

السويس 14 23

العريش 15 23

رفح 15 22

رأس سدر 15 24

نخل 08 22

نويبع 17 24

طابا 16 23

كاترين 07 18

الطور 17 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 15 24

بني سويف 15 24

المنيا 14 24

أسيوط 13 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 13 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 14 25

الوادي الجديد 13 26

شلاتين 16 27

أبورماد 17 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 25


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