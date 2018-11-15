ممثلة بحرينية تثير غضب أحلام مستغانمي

15 نوفمبر 2018 - 01:38 م

ردت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي على تصريح للممثلة المهرة البحرينية، التي أثارت غضب مستخدمي جميع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وصفها العاملات المنزليات بأنهن "غبيات".

وأثار حديث المهرة المسيء، غضب مستغانمي، ودفعها للرد عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر" قائلة: "تحية إلى صديقاتي عاملات البيوت اللواتي تركن بيوتهن وأهلهن، وبعضهن تركن خلفهن أطفالاً رضعًا وجئن ليعملن لدى مرضى نفسانيّين يعتقدن أنّ إعطاء الأوامر ضرب من الوجاهة، وأنّ المال يعطي امرأة حق إهانة امرأة أخرى".

وأضافت: قبل سنوات زرت امرأة أهانت خادمتها أمامي فقاطعتها إلى اليوم.

ويذكر أن الممثلة البحرينية قالت في فيديو عبر تطبيق سناب شات: "لو كانت الشغالة ذكية أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو أي شيء ثاني"، وأضافت: "من تشغل خادمة يلزم معها إعطاء الأوامر".

وجهوا رواد وسائل التواصل لها انتقادات لاذعة، ووصفوا حديثها أنه إهابة للعاملات المنزليات، وأنه لا يليق بممثلة بحجمها.