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الذهب يرتفع بطريقة مفاجئة اليوم

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الذهب
الذهب

عمرو محمد

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم بطريقة مفاجئة حيث بلغ الارتفاع 5.5 جنيه مقارنة بالأمس.

وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 608 جنيهات مقابل 602.5 جنيه أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 521 جنيهًا، وعيار 24 سجل 695 جنيهًا، والجنية الذهب سجل 4864 جنيهًا.

وأرجع نجيب معاودة أسعار الذهب للارتفاع بالسوق المحلية، اليوم، إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار أوقية الذهب العالمية في التعاملات الفورية حوالي 5.05 دولار بنسبة 0.42% لتصل إلى 1216.02 دولار في الساعة 11:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة اليوم قبل أن تعود إلى قرب مستويات بداية الجلسة في الساعة 12:45 ظهرًا عند 1210.86 دولار.


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