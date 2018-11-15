» ماجدة الرومى تكشف عن المصرى الذى تتمنى الزواج منه

15 نوفمبر 2018 - 01:50 م

كشفت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، عن الشخص الذي حلمت بالزواج منه قائلة: "كنا مش بننام بالليل بسبب حسين فهمي ونجلاء فتحي، وكان بدى أتجوز واحد زي حسين فهمي بس طلع أسمر".

وعبرت "الرومي" خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عن سعادتها بالتواجد وسط جمهورها المصري.

وعقب انتهائها من أغنية "العالم لنا"، جددت تعبيرها عن سعادتها بالتواجد في مصر، مشيرة إلى أنها تحمل الكثير من الذكريات المرتبطة بنجوم الفن المصري.

وأضافت: "في ليالي الحرب بلبنان كسرنا الخوف من الموت اللي ورا الباب دوغري، وكنا نسهر مع “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت”، والنجوم عادل إمام، وأحمد زكي، وسعيد صالح، وكمان سمير غانم، ومسرحيته بتاعت الزواج والصرصار، كانوا ببيوتنا لدرجة إن لما مات عبد الوارث عسر حسيت شيء من بيتنا راح، كيف ما بدنا نحبهم ما فينا".