الوزراء: أقمنا نحو 3 آلاف مشروع قومي بـ1.1 تريليون جنيه

15 نوفمبر 2018 - 01:56 م

قال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن مصر ستعمل على تنفيذ 3 آلاف و392 مشروعا قومياً، بتكلفة 1.1 تريليون جنيه.

وأضاف المركز، في رسم بياني، "إنفوجراف"، نشره على الصفحة الرسمية لـ"المجلس"علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، أن هناك قرابة 4 آلاف و131 مشروعاً من المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بتكلفة 0.7 تريليون جنيه لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات التي انتهت الدولة من تنفيذها في أربعة أعوام ما بين 2014 حتى 2018، بلغت 7 آلاف و777 مشروعاً بتكلفة 1.6 تريليون جنيه.

ولفت "المركز الإعلامي"، إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المخطط تنفيذها تبلغ 15 ألفا و300 مشروع قومي بتكلفة 3.4 تريليون جنيه

وأوضح أن البيانات مأخوذة عن كتاب "مصر.. التحدي والإنجاز"، والصادر عن مجلس الوزراء مؤخرًا