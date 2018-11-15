بالصور.. عرض مقتنيات يوسف شاهين في باريس

15 نوفمبر 2018 - 02:19 م

انطلقت احتفالية علي شكل معرض بـ"السينماتيك" الفرنسي في باريس بمناسبة مرور عشرة أعوام على رحيل المخرج المصري الكبير يوسف شاهين.

وأقيم هذا المعرض تحت عنوان "رحلة في عوالم "شاهين"، يعرف مشاركة مجموعة من الفنانين في مقدمتهم لبلبة ونبيلة عبيد ويسرا اللوزي وأحمد يحيى. وقد بدأت الاحتفالية بعرض خاص لفيلم "باب الحديد" الذي يعد أحد أبرز أفلام يوسف شاهين.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من مقتنيات يوسف شاهين وأرشيفه الخاص وأهم مخطوطاته التي كتبها بخط يه، وغيرها. كما ستعرض "السينماتيك" أفلامه على مدار سنة كاملة.







وقد ساهم في تنسيق هذا المعرض التكريمي كل من ريجيس روبير، المسؤول عن قسم الأبحاث بـ"السينماتيك" والموسيقية التونسية أمل القرمازي، التي تعد رسالة دكتوراة في جامعة السوربون عن موسيقى يوسف شاهين.

وأوضحت أنهم حاولوا من خلال المعرض احترام فكر وروح يوسف شاهين، والقيم الإنسانية التي كان يدافع عنها، بالإضافة إلى علاقاته المضطربة مع الأنظمة الحاكمة.

وأشارت القرمازي إلى أن هذا المعرض يغوص في قلب رحلة يوسف شاهين وعالمه الخاص المليء وعوامل تكوين وعيه والمدن التي أحبها.

وأضافت الباحثة أن المعرض يركز خاصة على الأرشيفات المهنية ليوسف شاهين، التي كانت في حالة سيئة جدا بعد وفاته. ومن هنا تدخل "السينماتيك" الفرنسي لمعالجة والاحتفاظ بهذه الأرشيفات النادرة والغنية، التي ستبقى في باريس لمدة عشر سنوات على شكل إعارة قبل أن تعود إلى مصر.



من جانبها، قالت الممثلة المصرية الشهيرة لبلبة إن "يوسف شاهين بعيدا عن كونه أستاذها وصديقها، يبقى فناناً عظمياً وأن يستحق هذه الاحتفالية وما هو أكثر، موضحة أن هذا المعرض تم الإعداد له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مكنت من جمع أرشيف ثري من مقتنياته المتنوعة.وفقا لما نشرة القدس العربي