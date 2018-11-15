الأهلى يكشف السر وراء زيارته لريال مدريد

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قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، إن زيارة وفده إلى مقر نادي ريال مدريد الإسباني تأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بالتواصل الدائم مع الأندية العالمية للوصول بالأهلى إلى المكانة التي تليق به قاريا ودوليا".

وأضاف "مرتجي" فى تصريحات له، أن الزيارة في ضوء التعاون بين الأهلي وريال مدريد، للاستفادة من خبرات أحد أعرق أندية العالم في العديد من الملفات، أبرزها ملف كرة القدم، والملاعب والتسويق، بالإضافة إلى ملف الجماهير".

وأعرب عضو مجلس الإدارة عن أمله في تكرار مثل هذه الزيارات، ونقل ما يتناسب مع آمال وطموحات نادي القرن في أفريقيا".


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