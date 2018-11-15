  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:49 م
بحث متقدم
محمد صلاح

دوري الأبطال يُعجل بانتقال «صلاح» إلى برشلونة

بن سلمان وخاشقجي

«الجبير» يحسم الأمر:«بن سلمان» ليس له علاقة باغتيال خاشقجي

خاشقجي ونجله

نجل خاشقجي يعلن استقبال عزاء والده

القنصلية السعودية

السعودية تكشف حقيقة نقل رأس خاشقجي إلى المملكة

تشاووش أوغلو يتوجه إلى أبو ظبي اليوم

أول رد تركي على بيان النيابة السعودية بمقتل "خاشقجي"

ماى

الاستقالات الجماعية تحرج حكومة "ماى"

صلاح

شرط ليفربول لرحيل "صلاح" إلى برشلونة

خاشقجي

الاعترافات الكاملة للنيابة السعودية فى مقتل "خاشقجى"

خالد مرتجي

الأهلى يكشف السر وراء زيارته لريال مدريد

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

شمس الصين تحقق المستحيل.. وتتفوق على الطبيعة

آخر الأخبار

ارشفية
ارشفية

منار شديد _وكالات

أخبار متعلقة
#

الصين تتفوق على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم

#

ضبط شبكة تبادل الزوجات فى عين شمس

#

رسالة مؤثرة لـ«شمس البارودي» في عيد ميلادها

#

بالفيديو.. عروس تتحدى السيول وتحضر زفافها بفستان طويل

نجح علماء الذرة الصينيون في بلوغ درجة حرارة تفوق حرارة الشمس 6 مرات، في خطوة مهمة في السعي العالمي لتسخير الطاقة من الانصهار النووي، وهي عملية تحدث بشكل طبيعي في الشمس.

فقد أعلن فريق العلماء من معهد الصين للفيزياء البلازمية هذا الأسبوع إنهم تمكنوا من الوصول بدرجة حرارة البلازما في "المفاعل التجريبي للموصل فائق التطور" أو "توكاماك"، الذي أطلق عليه اسم "الشمس الصناعية"، إلى 100 مليون درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المطلوبة للحفاظ على تفاعل الاندماج الذي ينتج طاقة أكبر مما يتطلبه الأمر لتشغيله.

ولتوضيح الأمر، تقدر درجة الحرارة في قلب الشمس بحوالي 15 مليون درجة مئوية، مما يجعل البلازما في "الشمس الصناعية" في الصين أكثر بنحو 6 أضعاف حرارة الشمس.

وقال العلماء الصينيون إنهم تمكنوا من تحقيق هذه الحرارة الهائلة باستخدام أساليب جديدة مختلفة في تسخين البلازما والتحكم بها، لكنهم أوضحوا أن هذه الحرارة لم تستمر إلا لعشر ثوان فقط.

ومع أن العلماء حققوا هدف الوصول إلى 100 مليون درجة مئوية، إلا إنهم لم يحققوا الفترة الزمنية المطلوبة للمحافظة على هذه الحرارة، وهو 17 دقيقة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن كانت الصين قد صدمت المجتمع العلمي في أكتوبر الماضي بخطط لإطلاق "قمر إضاءة" صناعي ليحل محل أضواء الشوارع بحلول عام 2020.

وقال الأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية الأسترالية، ماثيو هول، في حديث إلى قناة ABC ، إن الإنجاز يشكل خطوة مهمة لعلم الاندماج النووي.

وأوضح قائلا: "إنها بالتأكيد خطوة مهمة بالنسبة لبرنامج الانصهار النووي الصيني وتطور هام للعالم بأسره"، مضيفا أن تطوير مفاعلات الاندماج يمكن أن يكون الحل لمشاكل الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن الفائدة من هذه الخطوة هي إنتاج طاقة هائلة ومستمرة، من دون انبعاثات غازات دفيئة ولا نفايات مشعة طويلة الأجل.

وأضاف أن مفاعلات الاندماج النووي تخلو أيضا من المخاطر المرتبطة بمفاعلات الانشطار النووي المستخدمة حاليا، التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية، كما يمكن أن تتسبب في كوارث بيئية وبشرية هائلة.

يشار إلى أن العلماء كانوا قد توصلوا في فبراير 2016 إلى حرارة 50 مليون درجة مئوية، وتمكنوا من الاحتفاظ بها لمدة 102 ثوان، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجبير» يحسم الأمر:«بن سلمان» ليس له علاقة باغتيال خاشقجي
» وزير التمية: "الفلوس مش مشكلة"
» بالصور.. عائلة تبيع ابنتها بـ500 بقرة و3 سيارات
» ماجدة الرومى تكشف عن المصرى الذى تتمنى الزواج منه
» استقالة رابع وزير بريطاني من الحكومة
» الذهب يرتفع بطريقة مفاجئة اليوم
» قرد يهاجم قرية ويقتل طفلاً في الهند
» بالصور.. اعتصام العاملين داخل قناة «دريم»
» سر جديد يُكشف لأول مرة فى قضية خاشقجى
» التوصل لصورة تقريبية لمستلم جثة خاشقجى
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 59 قتيلًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي