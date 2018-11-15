هذا ما رد به "الميرازى"على "عنايت" بعد هجوم "بى بى سى"

15 نوفمبر 2018 - 02:29 م

استنكر الإعلامى المصرى المهتم بالشأن الأمريكى، حافظ الميرازى، الهجوم الذى شنه الإعلامى جمال عنايت عضو المجلس الأعلى للإعلام على قناة "بى بى سى" البريطانية لاستضافتها المهندس يحيى حسين عبد الهادى المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية باعتباره شخصية معارضة.

وقال الميرازى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يحرض صحفي وإعلامي، ضد قناة بي بي سي عربي لأنها تستضيف في برنامجها بتوقيت مصر مساء اليوم الخميس صاحب قلم وطني معارض، بل ومعادٍ للاخوان، هو المهندس يحيى حسين عبد الهادي بعد احتجازه للتحقيق معه تسع ساعات لكتاباته لأصدقائه غير المنشورة تنتقد سياسات لكن النيابة أفرجت عنه بكفالة ".

وأضاف الإعلامى المصرى قائلا: "الأستاذ جمال عنايت صاحب البرنامج اليومي على قناة أوربت يستغرب على صفحته استضافة الرجل ويحرض على القناة التي سبق أن استضافت منذ شهر بالمثل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعد الإفراج عنه لحبسه بتهم مماثلة ".

وتابع مخاطبا عضو المجلس الـعلى للإعلام قائلا: "أستاذ جمال، على مدى سنة لم يستضف برنامج BBC عربي وهو من القاهرة وليس لندن، سوى ضيفين معارضين".