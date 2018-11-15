بريزينتيشن ترد على بيان الاتحاد "الإماراتي" بشأن المنتخب

15 نوفمبر 2018 - 02:32 م

رد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، علي بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشان إلغاء مباراة المنتخبين معًا.

وقال إنه لم يعقب على بيان الاتحاد الإماراتي بعد قرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء مباراة مصر والإمارات الودية التي كان مقررًا لها العشرين من نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن بنود التعاقد تتطلب العودة للجهاز الفني قبل اتخاذ أية قرارات.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة بريزنتيشن لرعاية مشروع "الألف محترف"، ومشروع رعاية الموهوبين قال كامل: "لم نعقب على الأمر ونكن كل التقدير والاحترام لأشقائنا في الإمارات، هم غضبوا من الاعتذار عن المباراة، ولكن تربطنا بهم علاقة قوية ووطيدة للغاية".

وأضاف: "معظم تعاقداتنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم تتضمن بند العودة للجهاز الفني في المقام الأول قبل أي إجراء".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإماراتي كان قد أصدر بيانًا أبدى خلاله استياءه من طريقة التعامل التي وصفها بغير الاحترافية من شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد إلغاء مباراة منتخبي مصر والإمارات.