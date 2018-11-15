الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأولمبي بين مصر وتونس

15 نوفمبر 2018 - 02:34 م

يلتقي منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مع نظيره التونسي في تمام الثالثة والنصف من عصر اليوم في لقاء ودي يجمع الفريقين علي استاد برج العرب بحضور المهندي هاني أبو ريده ريد الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني خافيير أجيري.

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر قناة "أون سبورت"، والتي يسعي خلالها المنتخب المصري إلى قياس قدرة لاعبية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد 2020.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال المعسكر، تحدث خلالها عن أهمية اللقاء وهدف الفريق منها مؤكدًا ضرورة الفوز خاصة وأنها المباراة الأولي للفريق التي يلعبها في مصر وتحظى بمتابعة مسئولي اتحاد الكرة والجماهير، كما عقد غريب أكثر من محاضرة فنية مع اللاعبين لتعريفهم بالمنافس ونقاط القوة والضعف به .

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على الدفع برمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، فى التشكيل الأساسى الذى سيبدأ به اللقاء، خاصة أن الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة أجيرى سيحضر المباراة لمتابعة أكثر من لاعب فى المنتخب الأولمبى وعلى رأسهم رمضان صبحى.