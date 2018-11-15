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جوجل تنهي معاناة الاستيقاظ مبكرًا بـ "جملة واحدة"

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جوجل
جوجل

وكالات- الدويني فولي

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تسعى شركة البحث الإلكتروني العملاقة، جوجل، إلى مساعدة مستخدميها على الاستيقاظ مبكرا ومغادرة السرير من خلال إصدار أمر واحد باستخدام مساعدها الرقمي.

ومنذ فترة طويلة، منحت جوجل مستخدميها القدرة على إجراء مهام متعددة بأمر واحد. وعلى سبيل المثال، بمجرد قول "هاي جوجل، صباح الخير"، سيقوم المساعد الذكي بتشغيل الأضواء وإعداد القهوة، وكذلك قراءة الأخبار.

ويتيح تحديث مساعد جوجل الجديد، تفعيل المهام بعد الضغط على زر "الغفوة" (SNOOZE ) في المنبه.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة، إلا إذا كانوا يمتلكون هاتف أندرويد. ويمكن تفعيل الميزة من خلال تطبيق الساعة على أجهزة أندرويد.

وعندما يقوم المستخدمون بضبط المنبه، سيلاحظون وجود خيار "روتين مساعد جوجل"، حيث يمكن تحديد مهام مختلفة لتخصيص روتين حياتهم، مثل تقديم معلومات حول الطقس والمواصلات والاجتماعات الصباحية وغيرها من المهام.

كما يمكن ضبط المقابس الذكية والأضواء، وأجهزة تنظيم الحرارة والأجهزة المنزلية الأخرى.

وتقوم الشركة أيضا بتحديث أداة البث الخاصة بها، والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسالة صوتية إلى مستخدمين آخرين من أسرهم، باستخدام جهاز مجهز بمساعد جوجل، مثل "جوجل هوم".

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للآباء الذين يرغبون في إصدار إعلان على مستوى المنزل، مثل إعلام الأطفال بأن العشاء أصبح جاهزا.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت جوجل العديد من ميزات المساعد الجديدة في الأشهر الأخيرة.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق عملاق مواقع البحث ميزة "Call Screen "، التي تستخدم المساعد الذكي لحجب المكالمات غير المرغوب فيها.


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