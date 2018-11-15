"بركات" يصدم "الخطيب" بهذا القرار

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وجه لاعب النادي السابق محمد بركات، صدمة قوية إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ولجنة الكرة في الساعات الماضية .

وعرض رئيس القلعة الحمراء على الزئبقي العمل في لجنة الكرة أو التعاقدات بالأهلي على أن يتم الاتفاق على المنصب فيما بينهما في جلسة قريبة خارج النادي الأحمر .

ورفض بركات فكرة العمل في أي منصب إداري داخل الأهلي بحجة أنه يرغب في العمل بمجال الإعلام وليس الإدارة أو التعاقدات.

جدير بالذكر أن بركات منذ اعتزاله في النادي الأهلي لم يقم مباراة اعتزال له على غرار حسام غالي كابتن الأهلي السابق .


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