» وزير التمية: "الفلوس مش مشكلة"

15 نوفمبر 2018 - 02:59 م

أكد اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن توفير أموال لتنفيذ خطط الدولة قد يكون أمرا ليس صعبًا، عند مقارنته من إصابة الشباب بإحباط.

وأضاف، خلال لقائه مع مجموعة من شباب المبادرات التنموية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "الفلوس مفيش فيها مشكلة، الخوف أن الشباب يجيله احباط"، منوهًا بأنه لو حدث ذلك مصر "هتدمر".

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الشائعات ترتكز على توصيل شعور أن الدولة لن تستطيع تحقيق أي إنجاز، سعيًا وراء تدمير الشباب وإصابتهم بالاحباط، فيتوقفون عن العمل.