نجل خاشقجي يعلن استقبال عزاء والده

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وكالات - خالد الشرقاوي

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جمال خاشقجي

عزاء

نجل خاشقجي

أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، استقبال العزاء بوفاة والده، الذي قتل داخل قنصلية المملكة بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

وقال "صلاح"، في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، "إنا لله وإنا إليه راجعون سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة. اللهم تغمده برحمتك والهمنا الصبر في مصابنا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين إلى الأربعاء ، اللهُمَّ اغفر له وارحمه و عافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



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