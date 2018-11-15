السعودية تكشف حقيقة نقل رأس خاشقجي إلى المملكة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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رأس خاشقجي

نفى وكيل النيابة العامة السعودي، شلعان الشلعان، أن يكون فريق قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد نقل رأسه إلى المملكة.

وأكد "الشلعان"، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن 5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تقطيعها، وقام شخص واحد بتسليمها إلى متعاون محلي ليتخلص منها بكل أجزائها.

وأضاف أنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي.

ورفض وكيل النيابة العامة السعودي التعليق على الشائعات أو التسريبات التي يبثها الإعلام التركي بخصوص القضية.

وحققت المملكة مع 21 شخصًا من المتهمين في الجريمة الشنيعة، فيما تم توجيه التهم إلى 11 شخصا لدورهم المباشر في عملية القتل.



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