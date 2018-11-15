» «الجبير» يحسم الأمر:«بن سلمان» ليس له علاقة باغتيال خاشقجي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

جمال خاشقجي

عادل الجبير

محمد بن سلمان

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليس له علاقة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد الوزير السعودي أن هناك أفرادا ارتكبوا أخطاء وستتم محاسبتهم على ذلك، مشيرا إلى أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل خاشقجي.

وأضاف الجبير أن تسييس قضية جمال خاشقجي تساهم في شق وحدة العالم الإسلامي، وفق قوله.

وصرح الدبلوماسي السعودي بأن هناك تواصلا مع الجانب التركي في التحقيقات، والنائب العام ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي.

وتابع بالقول: "تم إيقاف 18 شخصا وإعفاء 6 مسؤولين.. واليوم تمت إدانة 11 شخصا وإحالتهم للمحاكمة في قضية خاشقجي".

وأفاد الجبير بأن الرياض ترفض تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن لديها جهاز قضائي فعال، مشيرا إلى أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.

وذكر الوزير السعودي أن التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية وقد تم اتخاذ الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى.



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