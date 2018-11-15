دوري الأبطال يُعجل بانتقال «صلاح» إلى برشلونة

15 نوفمبر 2018 - 04:38 م

بات انتقال محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى صفوف برشلونة الإسبانى، مطلب لا غني عنه من جانب إدارة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الفريق الكتالونى يسعى للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادى منذ 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالى.

وذكر موقع «دون بالون» الإسباني أن نادى ليفربول قد يوافق على الدخول فى مفاوضات مع برشلونة الإسبانى من أجل انتقال محمد صلاح لصفوف الفريق الكتالونى، بشرط التعاقد مع الجناح الفرنسى عثمان ديمبلي ومبلغ من المال لم يتم الكشف عنه.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية، ذكرت فى وقت سابق، أن نادى ليفربول يسعى لاستغلال توتر العلاقة بين عثمان ديمبلى وإدارة برشلونة من أجل الحصول على خدمات الجناح الفرنسي في يناير المقبل.

وقد يستغل نادى برشلونة رغبة إدارة ليفربول فى ضم عثمان ديمبلي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح الذى يحظى بإعجاب ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالونى، فى ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها اللاعب.

ويحق لنجم ليفربول محمد صلاح المشاركة مع برشلونة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم حال إتمام الصفقة، على الرغم من مشاركته مع "الريدز" فى دور المجموعات بعد تغيير لوائح البطولة.

وترى إدارة برشلونة أن محمد صلاح هو البديل المناسب الفرنسى للجناح الفرنسي عثمان ديمبلى الذى لم يقدم الإضافة القوية للفريق الكتالونى.