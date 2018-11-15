البابا فرنسيس يستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي

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البابا فرنسيس ورئيس الاحتلال الإسرائيلي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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الاحتلال

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

رؤوفين ريفلين

استقبل البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بالقصر الرسولي بالفاتيكان.

وبحسب البيان الصادر عن الفاتيكان، أكد أنه خلال المحادثات الودية التي جاءت مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، تم التطرق إلى العلاقات الإيجابية بين الكرسي الرسولي ودولة الاحتلال الاسرائيلي، ويتعلق بدور السلطات والجماعات الكاثوليكية المحلية عبر الطرفان عن أمنيتهما بالتوصل إلى تفاهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان، إلى أن الجانبان تطرقا للحديث عن أهمية تعزيز الثقة المتبادلة، نظرا لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين، كما تم التوقف عند مسألة القدس وبعدها الديني والإنساني بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين، فضلا عن ضرورة الحفاظ على هويتها ودعوتها لأن تكون مدينة السلام.

وأضاف البيان، أنه تم التطرق إلى الوضع السياسي والاجتماعي في المنطقة، المطبوعة بصراعات عدة وبالأزمات الإنسانية الناتجة عنها، وتم التشديد على أهمية الحوار بين مختلف الجماعات الدينية لضمان التعايش السلمي والاستقرار.


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