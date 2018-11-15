«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

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وكالات

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انتخابات

السيسي

المحليات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موعد إجراء انتخابات المحليات بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "شعراوي"، خلال حديثه لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بأن تجرى انتخابات المحليات مطلع 2019، مشيرًا إلى أن قانون المحليات استحدث فيه بعض البنود وقسم مصر لأقاليم، وتحددت فيه المجالس.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال 3 سنوات سيتم تغطية 80% من قرى سوهاج بالصرف الصحي، لافتًا إلى أنه تم إتاحة 2.2 مليار جنيه لمشروعات رصف الطرق.



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