  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
خاشقجي

مستشار أردوغان: السعودية تتستر على قتلة خاشقجي الحقيقيين

أمطار على القاهرة

أمطار على القاهرة خلال ساعات

الدولار

انخفاض جديد بأسعار الدولار

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يهدد: أوقفوا تصدير السلاح للسعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

خاشقجي

أمريكا تعلن فرض عقوبات على سعوديين بسبب خاشقجي

صفاء الهاشم

النائب العام يكلف«التعاون الدولي» بالتحقيق مع صفاء الهاشم

قصف غزة

مصر هددت إسرائيل لوقف الحرب على غزة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 6.7 مليار جنيه

محمد صلاح

دوري الأبطال يُعجل بانتقال «صلاح» إلى برشلونة

9 يناير.. الحكم على أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

قضايا وحوادث

دومة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء

#

تأجيل محاكمة دومة في أحداث مجلس الوزراء للسبت

#

دفاع "دومة".. الأحراز تم العبث بها والتسجيلات مختزلة

#

ننشر مرافعة دفاع "دومة" بأحداث مجلس الوزراء

حرق

الجنايات

احداث عنف

دومة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 9 يناير 2019 للحكم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و الدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس
» إشادة عربية بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة
» 7.7 مليار جنيه تكلفة التخلص من القمامة
» «العفو الدولية» تطالب بفتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي
» أول رد لخطيبة "خاشقجي" بعد بيان النيابة السعودية
» داعية سلفي: حماس «جماعة نجسة»
» دفاع "دومة": لا دليل على أنه فاعل أصلي وشهادة محافظ القاهرة تبرئه
» سائقو التاكسي الملتحون أكثر من تضرروا من «مرسي»
» المنتخب الأولمبي يقسو على تونس برباعية
» كيري: لا نتحمل رئيسًا بعقلية طفل
» فرنسا للسعودية: اكشفوا عن قتلة خاشقجي بوضوح

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي