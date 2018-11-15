» داعية سلفي: حماس «جماعة نجسة»

مصطفى صابر
شن الداعية السلفي ، حسين مطاوع ، هجوما كبيرا على حركة حماس واصفا اياها بأنها من أنجس الجماعات في العالم.
وكتب مطاوع خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"حماس من انجس الجماعات التي يمكن تخيلها ،فتجارتها بالقضية الفلسطينية لم تعد خافية بل يتاجرون بها الآن علانية وبكل وقاحة ".
وتسائل الداعية السلفي :" تجد حماس تستهدف حافلة إسرائيلية فتجرح شخصا أو شخصين فيرد الصهاينة بقتل العشرات فما الهدف من ذلك؟ الهدف هو استغلال الموقف والعدوان الإسرائيلي للابتزاز المالي والسياسي للسعودية .
وأختتم :"لاحظ بعد كل رد إسرائيلي يكون الهجوم الحمساوي على السعودية فقط وذلك كله دعما لإيران ".
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