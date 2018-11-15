انتشال جثة لاعب مالية كفر الزيات

15 نوفمبر 2018 - 06:06 م

انتشلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة جثة اللاعب عبد الله أحمد شريف لاعب فريق مالية كفر الزيات الذي يحتل صدارة المجموعة الحادية عشرة بدوري القسم الثالث.

وجاءت وفاة اللاعب بعد سقوطه في نهر النيل المطل علي قريته عندما حاول إنقاذ الكرة من نزول نهر النيل أثناء مشاركته في مباراة داخل مسقط رأسه بقرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة .

يذكر أن عبدالله شريف من مواليد 1998 ويلعب ضمن ناشئي مالية كفر الزيات منذ أكثر من سبع سنوات قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول للنادي في الموسم الماضي.