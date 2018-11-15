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أول رد لخطيبة "خاشقجي" بعد بيان النيابة السعودية

عرب وعالم

خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي
خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي

وكالات

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خاشقجي

خديجة جنكيز

اكتفت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالدعاء للأخير ردًا على بيان النائب العام السعودي حول ملابسات مقتله.

وكتبت "خديجة"، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، "إنَّا لله وإنا اليه راجعون.. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه وتقر بها عينه، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.


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