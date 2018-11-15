» أول رد لخطيبة "خاشقجي" بعد بيان النيابة السعودية

15 نوفمبر 2018 - 06:17 م

اكتفت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالدعاء للأخير ردًا على بيان النائب العام السعودي حول ملابسات مقتله.

وكتبت "خديجة"، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، "إنَّا لله وإنا اليه راجعون.. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه وتقر بها عينه، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين".

إنَّا لله وإنا اليه راجعون... اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه وتقر بها عينه، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله #شهيد_الكلمة_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/RxLVPue2Cy — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 15 نوفمبر 2018

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.