الحزب الناصري : لا بديل عن الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين

15 نوفمبر 2018 - 06:18 م

أدان الحزب العربي الناصري ، مواقف الحكومات التي طبعت مع الكيان الصهيوني، مشيدا في الوقت ذاته بموقف دولة الكويت الداعم للقضية المركزية العربية.

وقال الحزب خلال بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه :"في الوقت الذي استقبلت فيه بعض العواصم العربية المسؤولين الصهاينة وعلى رأسهم نيتياهو، في إطار التوجهات الأمريكية لما سمي بصفقة القرن،وفي ظل التهديدات الأمريكية متمثلة في رئيسها الموتور ترامب وصهره جارير كوتشنر عبر استدعاؤه لسفير الكويت بواشنطن وتهديده بالإطاحة بنظام الحكم الكويتي واستبداله بقبائل موالية إن استمرت الكويت في مواقفها الثابتة المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف البيان :"في ظل هذه العربدة والبلطجة الأمريكية في المنطقة، جاء العدوان الصهيوني السافر على أهلنا في غزة بالطائرات والصواريخ والدبابات ليؤكد ارتباط المشروع الصهيو أمريكي ووحدته في العدوان والتمدد إعادة رسم خريطة المنطقة وفرض واقعا جديدا.

وأشار البيان إلى أن المقاومة العربية الفلسطينية أثبتت في مواجهتها للعدوان قدرتها على الرد في عمق مستوطنات الاحتلال بضربات مكثفة مؤثرة، دفعت بعض قيادات الكيان من يدعو لمراجعة تطور السلاح الفلسطيني وقدراته والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.

وأكد الحزب العربي الناصري في بيانه على موقفه الثابت ضد المشروع الصهيوأمريكي، ورفضه العدوان السافر على غزة، فإنه يدين الحكومات التي هرولت للتطبيع مع الصهاينة ويحيي موقف دولة الكويت الداعم للقضية المركزية العربية

ويؤكد الحزب الناصري أن المواجهة عبر التعبئة الشعبية العربية ومقاومة التطبيع وثقافة المقاومة والإيمان بأن قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية التي تعتبر بوصلة النضال العربي، وأن اتفاقيات ما سمي بالسلام قد سقطت، وألا بديل إلا بالمقاومة والكفاح المسلح من أجل تحرير الأرض كما أكد ذلك القائد والمعلم جمال عبد الناصر بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير بالقوة.



