  • الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
خاشقجي

مستشار أردوغان: السعودية تتستر على قتلة خاشقجي الحقيقيين

أمطار على القاهرة

أمطار على القاهرة خلال ساعات

الدولار

انخفاض جديد بأسعار الدولار

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يهدد: أوقفوا تصدير السلاح للسعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكلف بإجراء انتخابات المحليات

خاشقجي

أمريكا تعلن فرض عقوبات على سعوديين بسبب خاشقجي

صفاء الهاشم

النائب العام يكلف«التعاون الدولي» بالتحقيق مع صفاء الهاشم

قصف غزة

مصر هددت إسرائيل لوقف الحرب على غزة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 6.7 مليار جنيه

محمد صلاح

دوري الأبطال يُعجل بانتقال «صلاح» إلى برشلونة

الحزب الناصري : لا بديل عن الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين

الحياة السياسية

مجهولون يقتحمون الحزب الناصري بدمنهور
مجهولون يقتحمون الحزب الناصري بدمنهور

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

برلمانيان يتشاجران داخل مرحاض

#

شاهد.. تصريح ناري لـ"ريهام سعيد" فى أول ظهور لها

#

مقتل 20 جنديًا بهجوم لطالبان في أفغانستان

#

عكاشة: "خلقت لأكون إعلاميًا مرئيًا فلدى ثقافة وعلم"

أدان الحزب العربي الناصري ، مواقف الحكومات التي طبعت مع الكيان الصهيوني، مشيدا في الوقت ذاته بموقف دولة الكويت الداعم للقضية المركزية العربية.

وقال الحزب خلال بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه :"في الوقت الذي استقبلت فيه بعض العواصم العربية المسؤولين الصهاينة وعلى رأسهم نيتياهو، في إطار التوجهات الأمريكية لما سمي بصفقة القرن،وفي ظل التهديدات الأمريكية متمثلة في رئيسها الموتور ترامب وصهره جارير كوتشنر عبر استدعاؤه لسفير الكويت بواشنطن وتهديده بالإطاحة بنظام الحكم الكويتي واستبداله بقبائل موالية إن استمرت الكويت في مواقفها الثابتة المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأضاف البيان :"في ظل هذه العربدة والبلطجة الأمريكية في المنطقة، جاء العدوان الصهيوني السافر على أهلنا في غزة بالطائرات والصواريخ والدبابات ليؤكد ارتباط المشروع الصهيو أمريكي ووحدته في العدوان والتمدد إعادة رسم خريطة المنطقة وفرض واقعا جديدا.

وأشار البيان إلى أن  المقاومة العربية الفلسطينية أثبتت في مواجهتها للعدوان قدرتها على الرد في عمق مستوطنات الاحتلال بضربات مكثفة مؤثرة، دفعت بعض قيادات الكيان من يدعو لمراجعة تطور السلاح الفلسطيني وقدراته والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.

وأكد الحزب العربي الناصري في بيانه على موقفه الثابت ضد المشروع الصهيوأمريكي، ورفضه العدوان السافر على غزة، فإنه يدين الحكومات التي هرولت للتطبيع مع الصهاينة ويحيي موقف دولة الكويت الداعم للقضية المركزية العربية

 ويؤكد الحزب الناصري أن المواجهة عبر التعبئة الشعبية العربية ومقاومة التطبيع وثقافة المقاومة والإيمان بأن قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية التي تعتبر بوصلة النضال العربي، وأن اتفاقيات ما سمي بالسلام قد سقطت، وألا بديل إلا بالمقاومة والكفاح المسلح من أجل تحرير الأرض كما أكد ذلك القائد والمعلم جمال عبد الناصر بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير بالقوة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس
» إشادة عربية بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة
» 7.7 مليار جنيه تكلفة التخلص من القمامة
» «العفو الدولية» تطالب بفتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي
» أول رد لخطيبة "خاشقجي" بعد بيان النيابة السعودية
» داعية سلفي: حماس «جماعة نجسة»
» دفاع "دومة": لا دليل على أنه فاعل أصلي وشهادة محافظ القاهرة تبرئه
» سائقو التاكسي الملتحون أكثر من تضرروا من «مرسي»
» المنتخب الأولمبي يقسو على تونس برباعية
» كيري: لا نتحمل رئيسًا بعقلية طفل
» فرنسا للسعودية: اكشفوا عن قتلة خاشقجي بوضوح

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي