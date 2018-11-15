المحمدي: أحداث مباراة الأهلي والترجي منفصلة عن مواجهة تونس

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أكد أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، عدم تأثر مباراة تونس، المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، بالأحداث التي أحاطت بمباراة الأهلي والترجي، مشيرًا إلى أن تلك المباراة انتهت بكل أحداثها، وعلينا التركيز في مباراة الغد.

وأضاف «المحمدي» خلال المؤتمر الصحفي، أن مواجهة تونس يسعى من خلالها اللاعبون لتحقيق عدة أهداف من بينها تحسين التصنيف وصدارة الترتيب، ولذلك فسوف نسعى بكل تأكيد لتحقيق الفوز.

وقال أيضا إنه تعلم من تجربته الاحترافية في الخارج التي دخلت عامها الثامن الاجتهاد في التمرين واحترام قرار المدرب في اختياراته، مشيرًا إلى أنه انتظر فرصته بكل هدوء واحترام، ويرى أن طريقة أجيري التقت مع رغبات كثير من اللاعبين.

 


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