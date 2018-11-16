العقوبات خطوة أولى في الرد على مقتل خاشقجي

16 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن العقوبات على السعودية، خطوة أولى في الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تم تقطيع جثته بداخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب بيان رسمي ورد اليوم من النيابة العامة السعودية.



وأشارت في الإيفاد الصحفي اليومي، إلى أن «بيان النيابة السعودية هو خطوة أولى هامة ونتوقع من السعودية مواصلة تحقيقاتها».



وقالت: «مستمرون في جمع المعلومات وتحليلها في قضية خاشقجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».

