» رسميًا.. إلغاء لجنة الكرة بالنادي الأهلي

قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بنشر بيان بقرارات اجتماع مجلس إدارة النادي.



4- استكمال اجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل 17 نوفمبر لإعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.

4- استكمال اجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل 17 نوفمبر لإعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.