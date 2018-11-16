» رسميًا.. إلغاء لجنة الكرة بالنادي الأهلي

قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بنشر بيان بقرارات اجتماع مجلس إدارة النادي.
وقد جاءت قرارات المجلس على النحو الآتي:
1- إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، وتوجيه الشكر للكابتن عبدالعزيز عبدالشافي والكابتن علاء عبدالصادق على جهدهم المخلص على خلال الفترة السابقة.
2- تفويض الكابتن محمود الخطيب بالإشراف على قطاع الكرة القدم في النادي الأهلي.
3- إضافة الأستاذ هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادى الأهلي.
4- استكمال اجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي يوم السبت المقبل 17 نوفمبر لإعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.
كما تقرر أن يترأس الكابتن محمود الخطيب اجتماعا آخر يوم السبت مع لجنة التعاقدات، لتكليفهم بتوفير الإحتياجات العاجلة للفريق الأول في المراكز المختلفة، على أن تقوم اللجنة بالمتابعة مع الكابتن الخطيب أثناء رحلته العلاجية حتي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن.