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الإمارات تعلق على نتائج التحقيقات السعودية بمقتل "خاشقجي"

عرب وعالم

وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد»
وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد»

المصريون ووكالات

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رحبت دولة الإمارات، بنتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وثمن بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، فإن ذلك إنما يؤكد على أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، على أن ما توصلت اليه النيابة العامة في السعودية من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي «خاشقجي» يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها، وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.
وجددت دولة الإمارات، موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضا على رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساع للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

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