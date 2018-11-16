كندا تدرس فرض عقوبات على مسؤولين سعوديين

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رحبت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، يوم الخميس، بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 17 مسؤولا سعوديا، لدورهم في قتل الصحفي، جمال خاشقجي، الشهر الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز». وقالت وزيرة خارجية كندا إن بلادها تدرس إجراءات مماثلة.
وتابعت فريلاند للصحفيين، بعد جولة في مصنع ببورت كولبورن، في مدينة أونتاريو «كندا ترحب بالتحرك الأمريكي».
وأضافت أن كندا «ستدرس بجدية» إجراءات مماثلة، في الأيام المقبلة.

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