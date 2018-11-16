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الكشف عن تطورات الحالة الصحية للنائبة أنيسة حسونة

الحياة السياسية

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

المصريون ـ متابعات

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كشف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تطورات الحالة الصحية للنائبة أنيسة حسونة وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.
ودعا "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الخميس، الجميع بالدعاء للنائبة أنيسة حسونة بالشفاء العاجل.
وقال إن النائبة خرجت من غرفة العمليات ودخلت غرفة العناية المركزة، لافتًا إلى أنها أعطت مثلًا وقدوة في الصبر.
وتابع وكيل مجلي النواب،: «أنيسة حسونة نائبة وطنية بالدرجة الأولى وتقدم العطاء والمثل والقدوة حتى آخر وقت».

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