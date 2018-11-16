"عكاشة: "أنا صاحب مدرسة تدرس بجامعة أكسفورد"

16 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن كل نظريات الإعلام التي تدرس في الوطن العربي فاسدة، وليست صحيح العلم إنما هي فساد من العلم، معقبًا: "أقسم بالله العلي العظيم الكلام دا صحيح".



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن المدرسة الإعلامية تخرج من المجتمع ويتم استخدامها بما يتلائم مع المجتمع.



وأشار إلى أنه لا يوجد مدرسة عربية للإعلام، متابعًا: "قسم الاجتماع السياسي بجامعة أكسفورد البريطانية قاموا بعمل نظرية عن توفيق عكاشة وعن النظريات والآليات التي يستخدمها في الإعلام العربي، وكيف استطاع أن يتحول إلى حاوية للثورات العربية فيكون أحد أهم أسباب إسقاط ثورات الربيع العربي"، لافتًا إلى أن هذا البحث تحول إلى كتاب.

