ألبانيا تكشف كواليس هروب رئيس وزراء مقدونيا

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نيكولا جروفسكي
نيكولا جروفسكي

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قالت السلطات في تيرانا، يوم الخميس، إن رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا جروفسكى الذى فر من بلاده لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد، قد توجه أولا إلى البانيا ثم غادرها مطلع الأسبوع الجاري في سيارة دبلوماسية مجرية.
وذكرت مديرية شرطة الحدود، أن السيارة المجرية نقلت جروفسكي إلى مونتنجرو (الجبل الأسود) يوم الأحد الماضي، استجابة "لاهتمام إعلامي واسع".
وقالت الشرطة الألبانية، إنها لم تصدر أمر اعتقال بحق جروفسكي.
وصدر أمر لجروفسكي، الذي يسعى الآن إلى الحصول على اللجوء في المجر، بتسليم نفسه للسجن يوم 9 نوفمبر الجاري، ليبدأ قضاء عقوبة لمدة عامين بسبب تلقيه رشوة.
كما يخضع للمحاكمة على ذمة ثلاث قضايا فساد أخرى.

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